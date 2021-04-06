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Вчені розповіли про феномен домашнього стадіону у футболі

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Футбол - фото 1
Футбол / goal.com

Навіть при повній відсутності глядачів на матчах під час пандемії COVID-19 професійні футбольні команди, які грають на домашньому стадіоні, мають статистичну перевагу перед командами гостей.

Результати дослідження опубліковані в журналі PLOS ONE.

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Відомо, що в багатьох командних видах спорту "господарі стадіону" виграють частіше, ніж "гості". Однак пояснити цей феномен довгий час не вдавалося. В умовах пандемії з'явилася унікальна можливість з'ясувати, чи дійсно домашній стадіон допомагає вигравати або ж вся справа в сильнішій підтримці уболівальників.

В умовах пандемії COVID-19 багато професійних футбольних матчів проходили з порожніми трибунами. Для нового дослідження вчені проаналізували понад 1000 професійних матчів, зіграних без глядачів, і понад 35 тисяч матчів, проведених з глядачами до пандемії.

Дослідники були здивовані, виявивши, що, попри відсутність глядачів, "господарі" в цілому мали статистичну перевагу перед командами "гостей". Це означає, що підтримка уболівальників не є основним фактором, що допомагає команді вигравати на домашньому стадіоні. Однак вчені звернули увагу на те, що порожні трибуни під час пандемії зробили серйозний вплив на рішення і дії суддів на полі. На думку авторів дослідження, глядачі можуть бути основною причиною упередженого ставлення суддів до футболістів.

Вчені розповіли про феномен домашнього стадіону у футболі - фото 454449

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