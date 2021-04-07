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Науковці вивчатимуть механізм заразного позіхання за допомогою левів
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Заразливе позіхання – важливий процес для соціальних видів, які повинні координувати свої дії, щоб вижити. Учені з Пізанського університету зрозуміли це, коли спостерігали за 19 левами у двох прайдах.
Відомо, що леви належать до виду, якому потрібно разом полювати, ростити дитинчат і захищатися у разі небезпеки. І вони, як і люди, можуть заразити один одного позіханням, пише Animal Behaviour. Виявляється, це допомагає їм координувати дії.
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"Наші дані показують чітку картину: якщо два леви позіхнули разом, вони будуть поводитися синхронно", – каже Елізабетта Паладжі, керівниця дослідження.
Згідно зі спостереженнями, якщо один лев позіхнув, а другий повторив, то коли встане і піде перший, за ним підтягнеться другий.
Імовірність відповідного позіхання у левів зростала у 139 разів, якщо тварина бачила, як це робить інший член прайду. Мимовільне позіхання траплялося в основному перед сном або відразу після нього.
Тепер учені мають зрозуміти, як заразливе позіхання впливає на успіх полювання у левів.
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