Науковці вивчатимуть механізм заразного позіхання за допомогою левів

Заразливе позіхання – важливий процес для соціальних видів, які повинні координувати свої дії, щоб вижити. Учені з Пізанського університету зрозуміли це, коли спостерігали за 19 левами у двох прайдах.

Відомо, що леви належать до виду, якому потрібно разом полювати, ростити дитинчат і захищатися у разі небезпеки. І вони, як і люди, можуть заразити один одного позіханням, пише Animal Behaviour. Виявляється, це допомагає їм координувати дії.

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"Наші дані показують чітку картину: якщо два леви позіхнули разом, вони будуть поводитися синхронно", – каже Елізабетта Паладжі, керівниця дослідження.

Згідно зі спостереженнями, якщо один лев позіхнув, а другий повторив, то коли встане і піде перший, за ним підтягнеться другий.

Імовірність відповідного позіхання у левів зростала у 139 разів, якщо тварина бачила, як це робить інший член прайду. Мимовільне позіхання траплялося в основному перед сном або відразу після нього.

Тепер учені мають зрозуміти, як заразливе позіхання впливає на успіх полювання у левів.

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