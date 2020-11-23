Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)

Хоч тема нормального розміру статевого органу чоловіків і розглядається у величезній кількості досліджень, але представників сильної статі і досі це турбує. Тож працівниця ескорту вирішила розповісти, чи справді це так важливо.

І поки науковці з усього світу вже встигли дійти до висновку, що нормальна середня довжина пеніса 13 сантиметрів, то чимало чоловіків і досі турбуються про те, чи справді таке значення для інтиму має розмір. Тож працівниця ескортної компанії Ennvy Лу вирішила розставити всі крапки над "і" в інтерв'ю Daily Star.

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"Розмір пеніса не має значення, якщо ти правильно ним користуєшся. Я вже багато років працюю у сфері ескорту та можу сміливо сказати, що у моїх найкращих клієнтів не у всіх великі пеніси. Для мене розмір насправді не грає ролі. Ви можете краще користуватись маленьким членом, якщо знаєте, що робите. Хоч і хлопці з великими статевими органами й мають беззаперечну перевагу", – зазначила вона.

Лу має чимало досвід роботи в ескорті / .instagram.com/louloux10

На думку Лу, більшість дівчат не надто полюбляють "великих хлопців", оскільки розміри часто створюють дискомфорт під час різних видів сексу.

Лу наголошуєш, що важливо вміти отримувати задоволення від інтиму / .instagram.com/louloux10

"Дехто з моїх клієнтів зізнавався, що не впевнений у своєму розмірі, але я доволі чесна. Я не розповідаю їм казочки, коли кажу, що це неважливо: якщо ти знаєш, що і як робити, то навіть маленький пеніс не стане тобі на заваді", – наголошує ескортниця.

На думку ескортниці, важливо бути впевненим у собі / .instagram.com/louloux10

Також у неї є прості поради для тих, хто надто переймається про розміри власної "гідності". Насамперед потрібно відшукати свою внутрішню впевненість, адже це відкриє для вас можливості випробувати нові речі та почуватись розкутіше у ліжку".

Лу радить не боятись випробовувати щось нове у ліжку / .instagram.com/louloux10

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