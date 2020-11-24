У Британії створили першу соціальну мережу для сексу

Стартап Killing Kittens, який займається організацією оргій, оголосив про створення першої у світі соціальної мережі для сексу. Новий сервіс обіцяє "оргію у вашій кишені", оскільки він дозволяє дистанційно вступати в інтимний зв'язок кільком людям одночасно.

Відзначається, що додаток запустили на честь 15-річчя компанії. Зазначено, що його розробляли виключно програмісти-жінки Як підкреслила гендиректор Killing Kittens Емма Сейл, новий сервіс дозволить користувачам насолоджуватися віртуальними оргіями в епоху соціального дистанціювання.

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"Нарешті ми створили світове співтовариство для сексуально розкутих! У нас є Facebook для друзів, LinkedIn для бізнесу, а Killing Kittens – перша у світі соціальна мережа для сексу", – заявила вона.

За словами розробників, кожен новий користувач буде проходити перевірку модераторів, щоб всі учасники процесу були у максимальній безпеці. У додатку передбачений захист від запису екрану і захоплення відео.

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