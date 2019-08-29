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Чому потрібно звернути увагу на висоту ліжка під час покупки
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Більшість покупців при виборі ліжок і матраців керуються їх ціною, зовнішнім виглядом, а також шириною та довжиною спального місця. При цьому багато хто взагалі не звертає увагу на висоту ліжка. А, між тим, цей параметр відіграє зовсім не останню роль.
Чому важливо звертати увагу саме на висоту ліжка? Читайте далі.
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Американські вчені в результаті багаторічних досліджень з'ясували, що найбільш травматичним місцем у будинку є саме ліжко. Згідно з даними, причиною травм найчастіше стає падіння з ліжка. Мало того, щорічно близько 450 жителів США гинуть, впавши з ліжка уві сні. Саме тому керівник проекту професор Керол Полак-Нельсон підсумував працю твердженням про те, що виробники меблів повинні подбати про параметри спального місця відповідно до анатомічних особливостей людини.
За даними фахівців "Центру з дослідження травм", розташованого в американському місті Санта-Барбарі, 75% дітей до 10 років отримують різні травми при падінні з високого ліжка, яке не підходить їм ні за віком, ні за зростом. Найчастіше це двоярусні ліжка. Причому, поширеними наслідками таких інцидентів виявилися переломи.
На думку вчених, одним з найбрудніших місць у будинку є підлога під ліжком. А надто короткі ніжки меблів суттєво ускладнюють прибирання. Німецькі вчені, які досліджували склад міського пилу, стверджують, що він сильніше загрожує здоров'ю людини, ніж сільський, адже в його складі присутні такі шкідливі речовини як кадмій і свинець.
Стандарти, що стосуються висоти спального місця, поділяються на 3 види. Згідно з азійським варіантом, ця величина становить 20-30 см. Так званий американський стандарт висоти ліжка коливається від 80 сантиметрів до 1 метра. Європейський тип – це щось середнє між американським і азійським варіантами. Висота такого ложа трохи перевищує 0,5 метра. На думку вчених, саме цей стандарт є оптимальним для організму людини.
Річ у тім, що довжина ноги людини середнього зросту від підошви до коліна приблизно дорівнює 60-65 см. Таким чином, сидячи на ліжку, нижні кінцівки набувають форму прямого кута. Дотягнутися до підлоги з такого становища значно легше та безпечніше. Та й хребет не страждає від зайвих навантажень при підйомі або присіданні на ліжко.
Яка ж оптимальна висота ліжка?
Як стверджують фахівці, оптимальною висотою ліжка вважається величина у межах від 40 до 65 см. У залежності від зросту та віку її господаря. Молоді люди цілком можуть вибрати ліжко в нижніх межах цих значень, а ось літнім краще користуватися ліжками з висотою близько 60 сантиметрів.
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