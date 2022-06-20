Чому потрібно частіше гуляти: 4 вагомі причини, про які ви не здогадувались

Ні для кого не таємниця, що здоровий спосіб життя передбачає фізичну активність та правильне харчування, але часто люди ігнорують таку просту річ, як прогулянки. Чому їх не варто недооцінювати – читайте далі.

В мережі можна знайти чимало інформації на тему того, як підтримувати себе у формі та турбуватись про фізичне і моральне самопочуття, але експерти доволі рідко згадують про користь від звичайної прогулянки. Тому інстаграм-профіль uahealth разом з МОЗ та UNICEF Україна пояснює, чому потрібно частіше виходити з дому та гуляти.

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4 причини частіше гуляти:

1. Вивільняються ендорфіни. Як і під час будь-яких інших форм фізичної активності, ходьба сприяє вивільненню цих сполук, а вони знижують стрес, біль та навіть здатні давати відчуття легкої ейфорії.

2. Зміцнюється імунітет. Для того, щоб лейкоцити ефективно захищали нас від вірусів та різних шкідливих бактерій, їм потрібно чимало кисню. Тому й не дивно, що прихильники довгих прогуляно рідше хворіють, аніж фанати пасивного відпочинку на дивані.

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3. Продовжується життя. Фахівці дійшли до висновку, що щоденні 10-хвилинні прогулянки здатні знизити появу діабету 2 типу (на 40%), хвороб серця (35%), ризики передчасної смерті (на 15%), розвиток ракових захворювань (на 20%), а також старечої деменції (на 30%),

4. Покращує роботу мозку та креативність. Дослідники виявили, що у людей креативних індустрій, які бувають на природі без гаджетів та мережі, творче мислення підвищується на 50%. До того ж, прогулянки допомагають покращити увагу після важкої роботи та навіть після безсоння.

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