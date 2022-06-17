Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони

Смартфон став частиною нашого життя і доволі важко уявити собі навіть звичні справи без нього. Якщо ж пандемія нагадала про те, що варто частіше мити руки, то саме час наголосити і на важливості очищення гаджетів. Навіщо та як – читайте далі.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців у соцмережах. Цього разу фахівці звернули увагу на дезінфекцію смартфонів. Якщо до регулярно миття рук вже мали б звикнути всі, то чистка гаджетів викликає ступор у багатьох людей.

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88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітаза. На них знаходять також і такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок, – пояснили медики.

Саме тому у центрах з контролю та профілактики захворювань США наголошують на важливості чищення всіх гаджетів щодня. Сюди входять не лише телефони, а й планшети, клавіатури та навушники.

Як очистити телефони від мікробів:

Як не можна чистити гаджети:

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