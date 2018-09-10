Чому корисно сміятись: відповідь медиків

Науковці розповіли, чим сміх корисний для здоров'я, і ви здивуєтесь!

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує розвінчувати популярні міфи на своїй сторінці в соцмережі Facebook, а цього разу медик пояснила, чому сміх можна порівняти з фізичною активністю та навіть здоровим раціоном харчування.

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"З досліджуваних терапевтичних ефектів сміху, переваги було виявлено в багатьох напрямках медичної допомоги, включаючи реабілітацію, онкологічні захворювання та в психіатрії. Деякі дослідження навіть вказують, що сміх здатен покращувати когнітивні функції серед людей похилого віку", – зазначила міністр.

Такж Супрун пояснила, що сміх не лише покращує настрій, а й може позбувати наслідків стресу та тривожності, які негативно впливають на імунну систему. Тому можна впевнено сказати, що сміх здатен зміцнювати стійкість до різноманітних захворювань.

"Крім того, регулярно з‘являються нові дослідження, які пов‘язують стрес з розвитком різних захворювань та станів. Саме сміх викликає протилежні реакції та процеси, у порівнянні з стресом. Він зупиняє вироблення гормону кортизолу, і водночас стимулює вироблення нейромедіаторів (біологічно активних хімічних речовин), таких як дофамін, що сприяють кращому самопочуттю та мають заспокійливу дію", – наголосила вона.

Зазвичай, саме через властивість нівелювати стрес сміх вважається неймовірно корисним, адже покращує кровотік та зменшує запалення.

"Точно визначеної дози сміху для здоров‘я поки не визначено. Втім, науковці вказують, що ми більш схильні сміятись, коли знаходимось в оточенні з іншими людьми, ніж на самоті. Тому соціальна складова сміху – це те, що відіграє важливу роль в його цілющих властивостях. Пам‘ятайте, коли ми сміємося – ми щасливі. Це у свою чергу дуже корисно для здоров’я!", –підсумувала Супрун.

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