Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути

Зниження ваги, навіть якщо воно відбувається поступово, може негативно позначитися на здоров'ї літніх жінок.

До такого висновку прийшли американські фахівці, вивчивши дані понад 1300 учасниць дослідження.

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Про які конкретно наслідки йдеться? Наприклад, у тих жінок, які за 20 років схудли на дев'ять і більше кілограмів, ймовірність постраждати від перелому стегна була вдвічі вищою, ніж в учасниць дослідження зі стабільною вагою.

Крім того, у таких жінок ризик померти в наступні п'ять років виявився підвищеним на 74 відсотки. При цьому показники їх фізичної активності були втричі гіршими.

"Втрата ваги може бути пов'язана з дуже серйозними наслідками для здоров'я після 80 років", – зазначають автори статті, опублікованої в Journal of the American Geriatrics Society.

Різке схуднення може негативно вплинути на здоров'я

Середній вік учасниць на момент початку дослідження – 68 років. Лікарі та вчені з Центру дослідження здоров'я Kaiser Permanente в Каліфорнії спостерігали за станом здоров'я цих жінок протягом 20 років: враховувався індекс маси тіла, дієта, фізична активність, вживання спиртного і сигарет. Крім того, реєструвалися випадки переломів і смертей.

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