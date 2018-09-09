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Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід

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Пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги, за однієї умови - фото 1
Пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги, за однієї умови / ndtv

Безсистемне голодування замість втрати ваги приносить лише проблеми.

Говорячи, що ви відмовляєтеся від обіду, щоб скинути кілька кілограмів, потрібно бути готовим, що бажання збудеться, але трохи не так, як планувалося. Справа в тому, що пропуски прийомів їжі дійсно можуть спровокувати втрату ваги за умови, що ви не будете заповнювати "прогалини" під час вечері.

І ще: Ці продукти викликають шалену залежність

У непростій ситуації з втратою ваги в безсистемній дієті є і зворотна сторона, яка полягає в тому, що організму буде важко повернутися до "заводських налаштувань". Тобто, коли ви усвідомлюєте помилку і почнете правильно і регулярно харчуватися, вам все одно доведеться ще набрати вагу понад те, що вже встигло відкластися у жир.

Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід - фото 274955
Дієтологи розповіли, що буде, якщо пропускати обід

Втрата працездатності та неуважність – звичайні симптоми ближче до кінця голодного дня або напівголодного тижні в офісі. Це все позначається нестача цукру, електролітів і натрію, які організм з їжі переробляє в енергію для мозку.

Через зниження надходження в організм білків і жирів багато вітамінів просто не засвоюються належним чином, що очікувано призводить до погіршення стану колись пружної шкіри і хорошого волосся.

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Джерело: ndtv
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