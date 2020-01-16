Міцний сон та інші міфи про алкоголь, в які пора перестати вірити

Навколо вживання алкогольних напоїв і самого спиртного існує безліч міфів, в які вірить більшість. Учені вирішили зруйнувати найпопулярніші з них і розставили всі крапки над "і".

Отже, у які твердження, що стосуються алкоголю, пора перестати вірити?

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Алкоголь допомагає міцніше заснути. Спиртні напої дійсно викликають у людини слабкість і сонливість, але сп'яніння не має нічого спільного зі здоровим і міцним сном. Алкоголь допомагає заснути швидше, але якість відпочинку погіршується у кілька разів. Після такого сну людина почувається розбитою та втомленою, а ще, як правило, з головним болем.

Якщо більше закушувати – менше сп'янієш. Частка правди в цьому є, адже без закуски пити алкоголь і справді не варто. Але жирні та гострі страви перевантажують травну систему і завдають їй серйозний удар. Після важкої закуски, яка йде в поєднанні з алкоголем, посилюється інтоксикація організму, у результаті чого перетравлення їжі сповільнюється.

Якісний алкоголь не шкодить організму. Це помилкове твердження, адже етиловий спирт входить до складу будь-якого алкоголю. За статистикою, лише 6% отруєнь спричинені вмістом сурогатного алкоголю. Решта 94% спровоковані етанолом, без якого не обходиться жодна найкраща горілка або найдорожчий віскі.

Головне – не переборщити з алкоголем

Пиво треба пити перед горілкою. Насправді, немає різниці в якому порядку слід пити спиртні напої. У такій ситуації важливу роль відіграє лише кількість випитого.

Алкоголь лікує застуду. Вважається, що чарка горілки з лимоном або перцем здатна вилікувати від будь-якої недуги, зокрема від застуди. Але лікарі не рекомендують вдаватися до таких методів лікування. Річ у тім, що спирт подразнює горло і воно запалюється ще більше.

Бережіть себе та не забувайте, що у всьому слід знати міру. Алкоголю це твердження стосується в першу чергу.

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