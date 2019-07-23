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Чому підліткам особливо важливо снідати: пояснення науковців

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Підліткам особливо важливо не пропускати сніданок - фото 1
Підліткам особливо важливо не пропускати сніданок

Відмова від сніданку – поширена серед підлітків звичка. Утім, вона може провокувати у них розвиток ожиріння, показало нове дослідження.

Портал Medicalxpress повідомив про дослідження вчених з Бразилії, які встановили, що типовий для підлітків пропуск сніданку сприяє появі зайвого жиру та передчасних порушень здоров'я, включаючи діабет другого типу і серцево-судинні відхилення.

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Чому ж розвивається ожиріння у підлітків, які здавалося б просто відмовляються від їжі? Дослідники повідомляють, що діти, які ігнорують ранкові прийоми їжі, частіше зловживають перекушуванням по дорозі до школи – в основному мова йде про фастфуд. Автори праці резюмували, що відмова від сніданку провокує ожиріння у підлітків незалежно від статі, місця проживання та тривалості сну.

Часто підлітки віддають перевагу фастфуду - фото 343073
Часто підлітки віддають перевагу фастфуду

Провідний експерт проекту, професор Аугусто Сезар Феррейра де Мораєс заявив: "Серед усіх проаналізованих видів поведінки, пов'язаних з енергетичним балансом, найсильніша кореляція спостерігалася між пропуском сніданку та підвищеним рівнем маркерів ожиріння".

Також, відзначили дослідники, значний вплив на розвиток дитячого ожиріння має сидячий спосіб життя.

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Джерело: Medical Xpress
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