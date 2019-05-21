Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Чому перед сном потрібно надягати сонцезахисні окуляри: поради лікарів

  • 9
Окуляри захистять ваші очі від синього світіння гаджетів - фото 1
Окуляри захистять ваші очі від синього світіння гаджетів

Підлітки і молоді люди можуть істотно підвищити якість сну, якщо в ліжко вони будуть брати з собою спеціальні окуляри. Мова йде не про традиційні сонцезахисні окуляри, що захищають від яскравого сонця на вулиці, а про спеціальні окуляри, в які вмонтовані фільтри для боротьби з синім світлом.

Саме це світіння виділяють екрани комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Численні дослідження довели, що синє світіння негативно впливає на добові ритми тіла та порушує роботу гормонів.

І ще: Названо найпростіший спосіб, як швидше заснути

Експерти неодноразово закликали людей відмовлятися від використання смартфонів і планшетів в спальні, але ці заклики, здебільшого, не мають ніякого ефекту.

Сучасні люди, і особливо молодого віку, просто не уявляють свого життя без цих пристрій, з якими вони не розлучаються навіть уві сні. Саме тому експерти і запропонували іншу тактику - особливі захисні окуляри, що захищають від негативного впливу синього кольору.

Ефективність такого підходу була підтверджена під час дослідження за участю групи підлітків. Ті з них, хто використовував спеціальні захисні окуляри в ліжку, згодом змогли підвищити якість сну, тим самим зміцнивши концентрацію та навіть піднявши настрій.

Така порада допоможе суттєво зміцнити сон - фото 329199

Як вважають автори дослідження, цей досить доступний за вартістю продукт може знизити ризик довгострокових і хронічних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з дефіцитом сну. До цих проблем належать ожиріння, діабет і серцево-судинні хвороби.

Читайте також: Науковці назвали плюси та мінуси шлюбу

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 19 травня, 03:16
  • 486
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 679
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 170
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука