Чому перед сном потрібно надягати сонцезахисні окуляри: поради лікарів

Підлітки і молоді люди можуть істотно підвищити якість сну, якщо в ліжко вони будуть брати з собою спеціальні окуляри. Мова йде не про традиційні сонцезахисні окуляри, що захищають від яскравого сонця на вулиці, а про спеціальні окуляри, в які вмонтовані фільтри для боротьби з синім світлом.

Саме це світіння виділяють екрани комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Численні дослідження довели, що синє світіння негативно впливає на добові ритми тіла та порушує роботу гормонів.

І ще: Названо найпростіший спосіб, як швидше заснути

Експерти неодноразово закликали людей відмовлятися від використання смартфонів і планшетів в спальні, але ці заклики, здебільшого, не мають ніякого ефекту.

Сучасні люди, і особливо молодого віку, просто не уявляють свого життя без цих пристрій, з якими вони не розлучаються навіть уві сні. Саме тому експерти і запропонували іншу тактику - особливі захисні окуляри, що захищають від негативного впливу синього кольору.

Ефективність такого підходу була підтверджена під час дослідження за участю групи підлітків. Ті з них, хто використовував спеціальні захисні окуляри в ліжку, згодом змогли підвищити якість сну, тим самим зміцнивши концентрацію та навіть піднявши настрій.

Як вважають автори дослідження, цей досить доступний за вартістю продукт може знизити ризик довгострокових і хронічних проблем зі здоров'ям, пов'язаних з дефіцитом сну. До цих проблем належать ожиріння, діабет і серцево-судинні хвороби.

Читайте також: Науковці назвали плюси та мінуси шлюбу