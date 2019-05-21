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Науковці назвали плюси та мінуси шлюбу

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Результати спостереження науковців вражають - фото 1
Результати спостереження науковців вражають

Дослідники з'ясували, що люди, які перебувають у шлюбі, частіше мають менше шкідливих звичок, але в той же час виявляються схильними до набору зайвої ваги.

Наукові фахівці з Центрального університету Квінсленда (Австралія) змогли переконатися в тому, що шлюб може робити людей не тільки щасливішими, а й огряднішими. Якщо порівнювати самотніх людей і тих, хто живе у шлюбі, то останні будуть частіше мати зайву вагу. Такий висновок був зроблений вченими після 9-річних досліджень, протягом яких дослідники аналізували спосіб життя 15 тисяч чоловіків і жінок з різним сімейним станом - самотніх або ж у постійних стосунках.

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Автори проекту констатували, що шлюб позитивно впливає на людей в плані корисних звичок - в довгих, стабільних стосунках зростає вживання овочів і фруктів, знижується схильність паління, рідше вживається алкоголь. І все ж вчені відзначають: існує феномен сімейного харчування, який полягає в тому, що на тлі здорових якостей "шанси набрати зайву вагу у людей в шлюбі істотно вищий, ніж у розлучених, самотніх або вдівців".

Люди у стосунках частіше набирають зайву вагу - фото 328840

У тривалих стосунках, показало дослідження, люди починають харчуватися регулярніше. Також, як випливає з спостережень, їжа, споживана людьми в стосунках, стає калорійнішою, а порції - збільшуються в розмірі. Крім того, існує фактор так званих дитячих порцій - у шлюбі люди споживають додаткові калорії, доїдаючи за дітьми.

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Джерело: Medikforum
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