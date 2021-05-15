Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців

Згідно з дослідженням австралійських учених, причина любові до кави криється в спадковості. Люди з "поганою" генетикою, пов'язаною з хворобами серця і судин намагаються утриматися від чашечки кави або вибрати напій, що не містить кофеїн.

Натомість любителі кави належать до тих, у кого в цьому плані спадкових проблем немає. Таку гіпотезу висловили учені з Південно-Американського інституту (SAHMRI), пише NewsYou. Вони поставили питання про те, чи тільки смакові переваги диктують ставлення до кофеїну або ж за цим криється щось інше.

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В експерименті були залучені 390 435 людей, велика вікова група – від 39 до 73 років. Зіставлення рівнів систологічного (верхнього) і діасистологічного (нижнього) артеріального тиску та базової частоти серцевих скорочень з даними про кавові звички контрольної групи дозволило провести глибокий аналіз методом рандомізації.

Підсумки вивчення підтверджують початкову тезу про те, що ставлення до кавових напоїв диктує спадковий стан серцево-судинної системи. Отже, люди не просто свідомо роблять вибір "за" або "проти", організм сам подає сигнали, виступаючи своєрідним фільтром.

Професор Еліна Хіппьонен, один з головних авторів дослідження, пояснила, що люди, віддаючи перевагу цьому напою, що не усвідомлюють, що самі відповідальні за регуляцію рівня кофеїну в організмі у залежності від рівня артеріального тиску. Це відбувається без участі свідомості. Таким чином, здоров'я серцево-судинної системи цілком можна оцінювати за кількістю вживаних кофеїновмісних напоїв.

Людина, що випиває велику кількість кави, генетично, очевидно, більш стійка до кофеїну, на противагу тому, хто вживає його у малій кількості або зовсім утримується. Останньому з більшою ймовірністю будуть властиві підвищений артеріальний тиск і побічні ефекти кофеїну.

Проблема гіпертонії – повсюдна. Вона провокує серцеву недостатність, інсульти та хронічні захворювання нирок. Відмова від кави або зниження її вживання може значно допомогти тим, хто перебуває у групі ризику.

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