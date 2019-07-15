Чому обов'язково їсти вишні і черешні: відповідь медиків

Сезон черешень підходить до завершення, а вишень стартує. Чому ці ягоди насправді потрібно ввести в раціон, розповіли українські медики. Це варто знати кожному!

У МОЗ продовжують ділитись актуальною та корисною інформацією про медреформу та здоров'я для українців. На своєму офіційному сайті відомство цього разу розповіло, чому не варто відмовлятись від таких сезонних ягід, як черешні та вишні.

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"Вишні та черешні розглядають як нутріцевтики – продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного вжитку. Так і запам’ятайте: черешня – це ліки", – розпочали медики.

Чому корисно їсти черешні і вишні:

Запобігають деформації кісткової тканини у дітей, які страждають від ожиріння.

Пігменти, які роблять вишні червоними, також мають протизапальну дію, а також знижують больові синдроми.

Допомагають покращити стан людей з остеоартритом, знижують запалення, тиск, оксидативний стрес, а також допомагають відновити м'язи.

Вечірній перекус у вигляді черешень та вишень допомагає покращити сон, адже вони містять вдосталь мелатоніну.

У МОЗ також наголошують, що можна спокійно їсти ягоди прямісінько з власного двору, але перед цим обов'язково вимити руки з милом. Якщо ж купувати вишні та черешні, то їх також варто мити, а після трапези прополоскати рот водою, аби змити кислоту.

"Пам’ятайте, що варення чи наливки – не найкращий спосіб переробки ягід та фруктів. Краще сушити чи заморожувати все те, що ви не змогли з’їсти влітку", – підсумували медики.

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