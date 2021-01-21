Як зробити бургер корисним: прості поради

Гамбургери важко назвати ідеальним смаколиком для щоденного раціону, але інколи так хочеться з'їсти щось таке. Тому можна не відмовляти собі у цьому бажанні, а зробити бургер не лише кориснішим, а й смачнішим.

Фастфуд давно вже опинився у переліку продуктів, які не допомагають здоров'ю, а також можуть викликати чимало неприємних захворювань. Але за бажання можна власноруч приготувати кориснішу версію бургерів, аніж можна знайти у закладах.

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Приміром, не варто ігнорувати овочі, адже вони не лише доповнять смак, а й містять чимало вітамінів та мінералів. Ті ж томати покращують обмін речовин, а також знижують ризики сердечних захворювань. А листя салату містить чимало клітковини та вітамінів К і С. Далі можна додавати огірки, зелень та навіть такі овочі, як кабачки та баклажани.





Що ж до м'яса, то тут вже можна обирати на свій смак, але краще запікати його, а не смажити. Тим часом з магазинними соусами варто розпрощатись, адже майонез можна приготувати власноруч, а кетчуп замінити домашньою аджикою або більшою кількістю помідорів та цибулі.

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