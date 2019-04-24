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Чому не варто зловживати газованими напоями

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Газовані напої не принесуть користі вашому організму - фото 1
Газовані напої не принесуть користі вашому організму / Cooking Light

Дієтологи наполегливо рекомендують скоротити вживання газованих напоїв. Вони вкотре нагадують, що зловживання водою з бульбашками може нашкодити здоров'ю кишківника!

Такі напої насичені вуглекислим газом, а він може подразнювати слизову оболонку шлунка, стимулювати вироблення соляної кислоти, викликати здуття живота та порушення роботи кишківника. Особливо шкідлива вода з газом для тих, хто страждає від виразки шлунка.

І ще: Ця дієта може врятувати від переїдання

До таких висновків дійшли американські фахівці. Вони протягом 14 років спостерігали за здоров'ям учасників. Понад 6000 мешканців Сінгапуру стали учасниками експерименту, під час якого порівнювалося здоров'я тих, хто не пив газовану воду, а також тих, хто віддавай їй перевагу регулярно.

Від газованих напоїв варто відмовитися - фото 323671
Від газованих напоїв варто відмовитися

З'ясувалося, що в другій групі рак підшлункової залози проявляється на 87% частіше. А ось вживання соків до такого ефекту не призводить.

А от рідко пити газовані напої можна. Натомість, для щоденного втамування спраги лікарі рекомендують вибирати звичайну воду: без газу та добре очищену.

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Джерело: menslife
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