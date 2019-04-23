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Чому не варто засинати під ввімкнений телевізор?

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Світло від телевізора найчастіше порушує роботу головного мозку - фото 1
Світло від телевізора найчастіше порушує роботу головного мозку / Seelenflügel

Вчені вважають, що світло і шум від екрану телевізора зовсім не безневинні: вони сильно знижують якість сну. У перспективі це може підвищити ризик розвитку різних хвороб.

Звук. Найгірше у звуках від телевізора під час сну – це їх непередбачуваність. У кіно хтось може вистрілити або закричати, і це викличе мікрозбудження в мозку. На ранок ви їх не згадаєте, але негативні ефекти від таких збоїв будуть накопичуватися.

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Це особливо погано для людей, у яких вже є розлади сну. Вчені говорять, що навіть невелике мікрозбудження може спровокувати приступ хронічного безсоння. Якщо ж ви не любите спати в тиші, слухайте білий шум. Звуки поїзда, asmr-ролики: кому що подобається.

Світло і шум від екрану телевізора зовсім не безневинні - фото 323463
Світло і шум від екрану телевізора зовсім не безневинні

Світло. У наших спальнях повно джерел світла: зарядні пристрої, гаджети, вуличні ліхтарі. Однак жоден з них не випромінює стільки, скільки телевізор. Саме він найчастіше порушує роботу головного мозку і провокує безсоння. Вся справа в циркадних ритмах: від них залежить регенерація клітин, мозкова активність, виробництво гормонів і безліч інших важливих процесів. Коли ми постійно бачимо блакитне світло, ці ритми збиваються, і в підсумку організм не встигає відновлюватися.

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Джерело: health
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