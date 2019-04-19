Речі, яких ми боїмося абсолютно даремно

Досі вірите, що якщо проковтнути жуйку, то можна сім років носити її в шлунку? Тоді ви точно звернулися за адресою. Читайте про найпоширеніші міфи, у які ми віримо з дитинства.

Хрустіти суглобами пальців і отримати артрит. Основну шкоду, яку може принести клацання суглобами пальців, – це невдоволення нервових оточуючих. Немає ніяких доказів, що ця звичка призводить до артриту або інших захворювань.

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Проковтнути жуйку і сім років носити її в шлунку. Невідомо, звідки взявся міф про сім років. Основа жуйки дійсно не перетравлюється, але це не означає, що вона прилипає до стінок шлунка і залишається з вами надовго. Як і інші неперетравлювані предмети, вона швидко виводиться природним шляхом.

Намочити Манту. Жахіття з дитинства. Мочити місце проби МОЖНА скільки завгодно, а от терти, чесати і мазати його чимось не рекомендується. Заборона на контакт з водою була актуальною, коли реакцію на туберкульоз перевіряли шляхом нанесення проби на подряпину на шкірі. Проба Манту, як і сучасний Діаскінтест, передбачає введення препарату під шкіру, куди вода ніяк не просочиться.

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