Господар влаштував кумедні перегони зі своїм французьким бульдогом: відео вас розвеселить

Чотирилапий улюбленець вдома – не лише величезна відповідальність, а й – радість. Це нам доводять господарі, які діляться в мережі кумедними відео з їхніми звірятами. Цього разу нашим героєм став французький бульдог, який влаштовує перегони зі своїм двоногим другом. Просто гляньте це миле відео.

Смішне відео з французьким бульдогом у головній ролі – це гарантоване джерело задоволення і радості. Хтось навіть вважає, що такі ролики можуть зцілювати від мігрені, але ми не перевіряли, тож гарантувати це на всі 100 відсотків не можемо.

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Відео зняли в англійському Бірмінгемі. У головній ролі – 10-тижневий цуцик французького бульдога, якого звуть Моші. Незабаром після того, як Моші з'явився в будинку, його господарі стали помічати, що він не просто любить бігати наввипередки з людьми, але і корчить при цьому смішні гримаси.

Зрозуміло, повз такого господарі пройти не могли: вони встановили камеру і зняли три уповільнені відео. За що ми їм дуже вдячні. А ви будете вдячними через 40 секунд нам, коли додивитеся це смішне відео.

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