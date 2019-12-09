Чому не варто їхати в готель, який щойно відкрився

Часто готелі, які тільки-тільки почали працювати, пропонують туристам так звані промо-тарифи, які дешевші за інші аналогічні пропозиції. Чи варто на них погоджуватися? Риторичне питання. Експерти вважають, що проживання в новому готелі може мати свої недоліки.

Так, у номерах нового готелю може не вмикатися світло, погано йти вода в душі, а кондиціонери працювати занадто сильно. З дрібних недоробок – відсутність тих чи інших вивісок і табличок, несправна телефонна система, непрацюючі ТБ-кабелі та ін. І це тільки частина проблем.

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Коли об'єкт лише відкривається, найчастіше спа-центри, ресторани і бари ще закриті. За словами Джорджа Тоцці, менеджера нового п'ятизіркового готелю Vilón у Римі, архітектори і дизайнери зазвичай з ентузіазмом працюють над дизайном, але не беруть до уваги такі деталі, як гачки у ванній кімнаті або розетки поруч з ліжком.

У нових готелях може бути низка проблем

Крім того, в нових готелях може існувати проблема з персоналом. Десь співробітники не можуть з легкістю підібрати необхідний номер для гостя, адже просто не знають весь фонд. В інших місцях, особливо в готелях відомих брендів, працівникам необхідний час, щоб освоїти діючі в мережі стандарти. Крім того, в готелі багато проблем можуть виникати через недостатню комунікацію персоналу, адже вони всі тільки недавно познайомилися і ще не встигли спрацюватися.

Фахівці рекомендують мандрівникам приїжджати в готелі через 3-6 місяці після відкриття. На усунення всіх 100% недоліків може піти близько року.

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