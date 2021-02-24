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Чому не варто відмовлятися від телефонних розмов: відповідь учених
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Дослідження показало, що телефонна розмова тривалістю у 10 хвилин дозволяє почуватися менш самотнім. Ось ще одна причина для того, щоб частіше телефонувати батькам і друзям.
Учені з Університету Техасу в Остіні провели дослідження, результати якого опубліковані в журналі JAMA Psychiatry. Воно показало, що телефонна розмова тривалістю всього у 10 хвилин кілька разів на тиждень дозволяє істотно зменшити відчуття самотності. У дослідженні взяли участь 240 добровольців, половина з яких отримувала короткі телефонні дзвінки протягом місяця.
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У підсумку саме ці люди розповіли, що почуваються приблизно на 20% менше самотніми. Волонтери, які телефонував їм, навчалися навичок чуйного спілкування. Експерти розповідали їм, як слухати своїх співрозмовників, як ставити питання про те, про що ведеться розмова. При цьому ті, хто отримували ці дзвінки, самі визначали теми для розмов, а іноді їм було важливо просто контролювати цю тему, оскільки вони не контролювали інші аспекти свого життя.
У перший тиждень волонтери телефонували учасникам 5 днів на тиждень і в той час, який самі обирали найбільш підходящим. У наступні тижні учасники вибирали, чи потрібні 2 дзвінки на тиждень, або цілих 5. Також у перший тиждень розмови тривали трохи більше як 10 хвилин за раз, але в решту місячного дослідження вони скоротилися до 10 хвилин і торкалися найрізноманітніших тем на кшталт повсякденного життя та здоров'я.
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