4 зміни, які відбуватимуться з вашим тілом, якщо щодня випивати пиво

Пиво – надзвичайно популярний напій по всьому світу. Але не варто недооцінювати його. У ньому все ж міститься певна кількість алкоголю. Тож регулярне вживання пива може стати причиною появи низки проблем зі здоров'ям.

Більшості людей подобається випити пива після важкого робочого дня, щоб розслабитися та зняти стрес. Але фахівці рекомендують утримуватися від його щоденного споживання. Медики розповіли, що починає відбуватися з організмом, якщо пити пиво щодня.

Це цікаво: Який алкоголь найменше шкодить здоров'ю: висновки медиків

Починає рости "пивний" живіт. За словами фахівців, в самому пиві мало алкоголю, але воно калорійне: один кухоль (з двох склянок) містить приблизно 150 кілокалорій, а зі збільшенням кількості алкоголю у напої його калорійність лише підвищується. Лікарі попереджають, що алкогольні калорії засвоюються специфічним чином, через що сприяють накопиченню жиру у черевній порожнині, найбільш небезпечного у своєму впливі на організм.

Слабшає серце. Якщо випивати щодня понад пляшку пива, це напевно зашкодить серцевий м'яз: така звичка сприяє підвищенню кров'яного тиску і розвитку фібриляції передсердь (дуже небезпечний вид серцевої недостатності).

Можуть постраждати нирки. Вживання пива з високим вмістом алкоголю особливо відчутно підвищує ризик розвитку гіпертонії та захворювання нирок. Пиво має сечогінну дію, створюючи додаткове навантаження на нирки, а також сприяючи зневодненню. У таких умовах виникають передумови до утворення каменів у нирках і розвитку ниркової недостатності.

Виникає дефіцит вітамінів. Якщо пити пиво щодня, організм починає відчувати брак вітамінів і мінералів. Почасти це відбувається через активізацію сечовипускання. Частково через те, що засвоєння алкоголю вимагає від тіла додатково використовувати певні живильні речовини (наприклад, при цьому інтенсивніше витрачаються вітаміни групи B). Згодом може виникати серйозний дефіцит важливих речовин, який загрожує зниженням імунітету і порушенням функцій внутрішніх органів.

Тож варто споживати максимально відповідально. Пам'ятайте про те, що пиво – не можна вважати абсолютно безпечним напоєм. Тому не варто зловживати ним, щоб не погіршити власноруч стан здоров'я.

Читайте також: Три причини відмовитися від алкоголю вже сьогодні