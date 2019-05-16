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Чому не варто спати одразу на двох подушках
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Постільна білизна може багато чого розповісти про людину, яка на ній відпочиває. А якщо правильно підібрати кількість аксесуарів для сну, можна і скорегувати свою долю.
Один з найбільш незвичайних прогнозів пов'язаний з подушкою. Сон на двох подушках.
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Самотня людина, яка спить на двох подушках, ніби посилає інформацію у всесвіт, що їй ніхто більше не потрібен. Так їй дуже складно знайти свою другу половинку. Доля не дасть навіть можливості познайомитися з тим, з ким можна створити сім'ю. Однак відповідно до тлумачення фен-шуй, одинакам навпаки потрібно укласти ще одну подушку поруч, щоб прилягти кохання у своє життя.
Якщо чоловік не самотній, але його партнерка тимчасово відсутня, то зайву подушку краще прибрати, інакше його чекають проблеми в кар'єрі. Такому розсіяному працівникові не зможуть довірити серйозних завдань.
Заміжня жінка, яка спить на двох подушках, піддає себе ризику серйозно захворіти. Сили будуть залишати тіло, і воно стане нездатним боротися навіть з найменшим вірусом. Молодий хлопець або підліток буде розсіяним, не зможе сконцентруватися ні на навчанні, ні на особистому фронті. Якщо більше, ніж на одній подушці буде спати маленька дитина, то вона швидше за все виросте замкнутою. Спілкування з будь-ким не приноситиме їй задоволення, і вона може закритися у своєму світі.
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