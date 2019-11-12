Чому не варто пити йогурт натщесерце

Багато людей, які стежать за своєю фігурою, вживають на сніданок йогурт. Тим самим вони думають, що роблять правильно. Але це не зовсім так.

Медики розповіли, що йогурт в ранковий прийом їжі – погана ідея, яка може нашкодити.

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За словами медиків, йогурт, з'їдений натще, залишає шлунок занадто швидко, і це може супроводжуватися шкідливими ефектами. Шлунок в цей час ще продовжує працювати і синтезувати травні ферменти і соляну кислоту. Якщо вживати йогурт між прийомами їжі, то ніяких таких шкідливих ефектів немає. Однак оптимальним за всіма параметрами сніданком була і залишається вівсянка. Обволікаючи стінки шлунка, вівсянка не тільки захищає його, але і перешкоджає занадто швидкій появі почуття голоду.

Домашній йогурт

Вівсяну кашу можна варити на воді або молоці. Якщо у вас немає особливостей жирового обміну, то у вівсянку можна додавати трохи вершкового масла – так каша буде смачнішою і ситнішою.

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