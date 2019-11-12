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Чому не варто пити йогурт натщесерце

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Йогурт - фото 1
Йогурт / delfi.lv

Багато людей, які стежать за своєю фігурою, вживають на сніданок йогурт. Тим самим вони думають, що роблять правильно. Але це не зовсім так.

Медики розповіли, що йогурт в ранковий прийом їжі – погана ідея, яка може нашкодити.

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За словами медиків, йогурт, з'їдений натще, залишає шлунок занадто швидко, і це може супроводжуватися шкідливими ефектами. Шлунок в цей час ще продовжує працювати і синтезувати травні ферменти і соляну кислоту. Якщо вживати йогурт між прийомами їжі, то ніяких таких шкідливих ефектів немає. Однак оптимальним за всіма параметрами сніданком була і залишається вівсянка. Обволікаючи стінки шлунка, вівсянка не тільки захищає його, але і перешкоджає занадто швидкій появі почуття голоду.

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Домашній йогурт

Вівсяну кашу можна варити на воді або молоці. Якщо у вас немає особливостей жирового обміну, то у вівсянку можна додавати трохи вершкового масла – так каша буде смачнішою і ситнішою.

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Джерело: delfi.lv
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