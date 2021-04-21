Дорослі чоловіки в Японії захопились косметикою, і ось чому

Тренди змінюються, тож манікюр та макіяж поступово стає нормою і для чоловіків. Але в Японії почали поповнювати свою косметичну не лише молоді хлопці, а й дорослі бізнесмени. І справа не зовсім у моді.

Під час пандемії у Японії значно виріс інтерес на косметику серед чоловіків у віці 40,5 0 та 60 років, передає CNBC. Такий несподіваний тренд пов'язаний не лише з тим, що макіяж припиняє бути лише жіночим. Річ у тому, що віддалена робота не обходиться без відеоконференцій. І навіть дистанційно дорослі чоловіки прагнуть мати чудовий вигляд.

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Якщо молодь в Японії і раніше активно користувалась косметикою, то старші покоління лише зараз відкрили для себе ринок такої краси.

Представники виробника косметики Shiseido діляться, що одна із чоловічих лінійок виросла удвічі за популярністю з початку пандемії. А власник салонів краси Такумі Тезука зізнався, що серед клієнтів побільшало бізнесменів.

"На відміну від багатьох молодих чоловіків, які хочуть кардинальних перевтілень, доросліші бізнесмени прагнуть показати кращу версію себе завдяки макіяжу", – пояснив він. Також в Токіо в магазинах з косметикою почали з'являтись спеціальні відділи саме для чоловіків, щоб вони могли не соромитись та спокійно обирати собі засоби без зайвих поглядів.

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