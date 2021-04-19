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Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО)

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Одяг з вирізами - фото 1
Одяг з вирізами / kapsula

Якщо ви готові без сорому показувати фігуру, готуйте місце для модної новинки в гардеробі! Цей тренд може зробити образ як жіночним, так і навпаки, більш зухвалим.

Нова тенденція простежується у таких брендів, як Christoper Esber (розрізи на сукнях), Chloé (хаотичні розрізи на топах), Chanel (в круїзній колекції можна знайти класичні боді з розрізами на талії). А щоб це не виглядало вульгарно, дизайнери часто загострюють увагу на додаткових переплетеннях або мінімалізмі в стилі такого одягу, пише lady.tochka.net.

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Цікаво, що саме розрізи на талії полюбилися багатьом модницям. А все тому що невеликий акцент допомагає підкреслити силуети фігури і зробити талію більш мініатюрною. Ну а якщо вам не до душі акценти на талії, то перенесіть увагу в бік спини, плечей або стегон. У будь-якому випадку готуючись зустріти теплу і сонячну погоду, зверніть увагу на цей тренд.

Одне можемо сказати точно: така тенденція моментально розставить потрібні акценти в образі і зробить ваш аутфіт унікальним.

Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО) - фото 456357

Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО) - фото 456358

Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО) - фото 456359

Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО) - фото 456360

Цей фасон одягу візуально зменшить будь-яку талію (ФОТО) - фото 456361

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