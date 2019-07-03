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Чому не варто худнути перед відпусткою: поради лікарів

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Перед відпусткою не слід сідати на дієту - фото 1
Перед відпусткою не слід сідати на дієту

Якщо ваша відпустка запланована на найближчі кілька тижнів – зовсім не обов'язково морити себе голодом і цілодобово сидіти у спортзалі. Принаймні, дієтологи вважають, що худнути перед відпочинком – не найкраща ідея.

Експерти розповіли, чи варто худнути перед відпусткою та що відбудеться з організмом, якщо морити себе голодом. Вони наголошують на тому, що різке обмеження калорій – справжній стрес для організму.

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Схуднення перед відпусткою може сильно нашкодити організму, тому він намагається заощадити енергію, сповільнюючи обмін речовин і процес спалювання калорій.

Морити себе голодом перед відпусткою не варто - фото 338115
Морити себе голодом перед відпусткою не варто

Для того, щоб уберегти здоров'я, експерти рекомендують перейти на дробове харчування та включити до свого раціону свіжі фрукти, ягоди й овочі. Вони легко перетравлюються та створюють відчуття легкості. Крім того, ви отримаєте максимум користі з їхнього споживання.

Також не варто забувати про добову норму споживання води. Вона допоможе не лише полегшити відчуття голоду, а й позитивно вплине на стан вашої шкіри.

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Джерело: Med2
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