Чому не варто годувати немовлят з пластикової пляшечки

Дослідження фахівців з Трініті-коледжу в Дубліні виявило наявність в пляшечках для годування немовлят мільйонів часток мікропластику. Причина їх появи – звична процедура очищення пляшок.

Пляшечки з поліпропілену вважаються безпечними для здоров'я. Однак, як виявилося, очищення, стерилізація і струшування в процесі приготування дитячої суміші призводить до вивільнення в середньому 16 мільйонів часток мікропластику на літр рідини. Більшість цих фрагментів за розміром не перевищували 20 мкм. Фахівці протестували десять пляшок різних виробників.

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При підвищенні температури води з рекомендованих 70 ° С до 95 ° С виділення мікропластику збільшилося з шести мільйонів часток на літр до 55 мільйонів. Один тільки процес стерилізації, в ході якого пляшка розбирається і поміщається в каструлю, наповнену водою температурою 95 ° C, збільшує вивільнення мікропластику щонайменше на 35%. На думку авторів дослідження, немовлята споживають в середньому 1,6 мільйона частинок поліпропілену кожен день.

Фахівці рекомендують після стерилізації промивати пляшечки прохолодною чистою водою і не використовувати при підготовці суміші пластикові місткості. Лише після того, як суміш охолоне, її можна перелити в пляшку для годування.

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