Що буде з вами, якщо не прати регулярно постільну білизну: відповідь учених

Майже кожен третій пере постільну білизну раз на рік

Науковці б'ють на сполох. Дослідження виявили, що кожен третій пере простирадла та підковдри раз на рік, а то й рідше. Експерти пояснили, чим це загрожує кожному, хто легковажить!

Учені наголошують на тому, що відсутність прання постільної білизни може стати причиною появи бактеріальних інфекцій, а також проблем зі шкірою. Але це не все!

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Випрані та накрохмалені простирадла і підковдри приносять нам особливе задоволення, але значна кількість дорослих людей лінується займатися пранням. Тож вони віддають перевагу сну на брудній постільній білизні. Про це свідчать дані соціологічного опитування, в якому брали участь 2 000 мешканців Великої Британії.

30% зізналися, що перуть постільну білизну раз на рік або ще рідше.

Дерматологи попереджають, що без регулярного прання постільної білизни людині загрожує підвищений ризик інфекцій, вугрової висипки та неприємного запаху тіла. Наволочки та підковдри потрібно прати частіше, оскільки протягом ночі вони тісно пов'язані зі шкірою і можуть провокувати поширення різноманітних бактерій.



Дерматологи рекомендують не ігнорувати прання постільної білизни та одягу

18% учасників опитування також розповіли, що перуть свої джинси не частіше ніж один раз на рік.

Що стосується спідньої білизни, то більшість жінок пере її після кожного використання, а серед чоловіків періодичність прання становить 5 використань. Кожен п'ятий учасник опитування пере шкарпетки після того, як одягне їх не менше 10 разів. 15% раз на рік перуть одяг для відвідування спортзалу. Втім, в різних регіонах Великої Британії результати помітно відрізнялися один від одного.

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