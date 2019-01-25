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NASA шукає безкоштовних прибиральників туалетів

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NASA шукає прибиральників - фото 1
NASA шукає прибиральників / pexels

Через часткове припинення роботи американського уряду Національне аерокосмічне агентство США (NASA) просить співробітників центру в Х'юстоні допомогти з прибиранням туалетів на добровільних засадах.

Так, через шатдаун у відомства немає грошей, щоб оплачувати роботу прибиральників, а численні співробітники центру вже і так працюють безкоштовно. Як відомо, фото звернення опублікувала на своїй сторінці в Twitter одна зі співробітниць агентства.

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"Це наша реальність в Космічному центрі Ліндона Джонсона. Зараз у нас немає послуг з прибирання, і ми працюємо безкоштовно для функціонування Міжнародної космічної станції", – підписала свій знімок автор.

В обов'язки волонтерів-прибиральників входить прибирання сміття з підлоги, використаних паперових рушників, чистка туалетів і протирання поверхні у вбиральні. При цьому всі співробітники NASA зобов'язані особисто виносити сміття з персональних урн в загальний бак.

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Джерело: chron
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