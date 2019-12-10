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Що найчастіше крадуть туристи в готелях

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Готель - фото 1
Готель / travelweekly

Експерти провели опитування 1160 європейських готельєрів і з'ясували, повз які готельні речі просто не можуть пройти постояльці й забирають їх із собою.

Виявилося, більшість туристів крадуть рушники (77,5% опитаних готельєрів) і халати (65,1%). Також гості забирають із собою вішалки (49,3%), ручки (39,1%), столові прилади (33,6%), косметику (32,8%), батарейки (22%), твори мистецтва (20,2 %), ковдри і подушки 15,6 і 14,3% відповідно, а також посуд (12,7%).

І ще: У якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю

Крадуть туристи навіть планшети, це відзначили 12% респондентів, пульти від телевізорів (9,1%), фени (8,4%) і навіть лампочки (7,3%). Готельєри розповіли, що гості примудрялися виносити кавомашини (6,9%), телевізори (6,1%), телефони (4,8%), настільні або підлогові лампи (4,3%). Персонал готелів може розповісти й про дивні крадіжки. Йдеться, наприклад, що гостям дуже сподобалися змішувачі для ванної, рояль, стереосистема, опудало кабана.

Зазначається, що опитування серед готельєрів проводилося фахівцями Wellness Heaven у вересні і жовтні 2019 року.

Що найчастіше крадуть туристи в готелях - фото 373500

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Джерело: travelweekly
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