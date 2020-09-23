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Чому не можна повністю відмовлятись від солі
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У погоні за ідеальною фігурою люди часто обирають доволі сумнівні дієти, де обмежують важливі для здоров'я продукти. Не меншою популярністю користується і відмова від солі. Чому не варто цього робити – читайте далі.
Хоч у народі сіль і називають "білою смертю", як і цукор, але насправді ця речовина має чимало корисних властивостей, які необхідні людині. Медики наголошують, що ця спеція повинна бути у раціоні, але в адекватних кількостях. Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я називає 5 грамів солі денною нормою.
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Чому ж сіль така корисна? Річ у тому, що вона допомагає регулювати водний баланс та сприяє тому, що клітини отримують корисні речовини.
Якщо ж відмовитись від солі, то першими відчують удач мозок та серце, адже вода з організму почне виходити значно швидше. Через це можна отримати мінус кілька кілограмів, але клітини припинять отримувати необхідну кількість вологи, а в крові буде замало кисню. Далі ж погіршиться робота печінки та нирок, що теж не найкраще вплине на функціонування організму.
Тому у бажанні позбутись зайвої ваги краще дослухатись експертів, а не дізнаватись новинки у світі дієт через мережу.
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