Учені назвали ще одну вагому причину стати жайворонком

Дослідження, проведене Лестерським університетом і Університетом Південної Австралії, оцінило вплив хронотипів сну людей на діабет 2 типу. Ученим вдалося виявити зв'язок між часом відходу до сну і здоровим активним способом життя. Зокрема, вони закликали усіх ставати жайворонками.

Науковці виявили, що сови (люди, які пізно вставали та лягали) ведуть надмірно малорухливий спосіб життя, який характеризується низьким фізичним навантаженням, що підвищує ризики появи захворювань.

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Провідний дослідник доктор Джозеф Хенсон з Лестерського університету каже, що розуміння того, як відхід до сну може вплинути на рівень фізичної активності, може допомогти людям з діабетом 2 типу краще керувати своїм здоров'ям.

"Для людей, які віддають перевагу пізньому засинанню та пізньому прокиданню, це ще важливіше, оскільки наші дослідження показують, що сови тренуються на 56 відсотків менше, ніж їх однолітки, що прокидаються рано", – зазначає Хансен.



Жайворонки ведуть активніший спосіб життя і мають менше проблем зі здоров'ям

У дослідженні, опублікованому в BMJ Open Diabetes Research & Care, обстежили 635 пацієнтів з діабетом 2 типу, кожен з яких носив акселерометр протягом семи днів для запису інтенсивності та тривалості сну, відпочинку, а також загальної фізичної активності.

Дослідження показало, що 25% учасників мали ранковий хронотип (прокидалися рано і рано лягали спати – до 22:52), у 23% був вечірній хронотип (час відходу до сну 00:36), а 52% не можна було віднести до якогось одного типу.

Тож ми рекомендуємо не надто засиджуватися за переглядом серіалів і вести активніший спосіб життя, аби у вас не виникали проблеми зі здоров'ям.

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