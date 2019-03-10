Як визначити нестачу води в організмі

З відчуттям голоду часто плутають симптоми нестачі вологи у клітинах / HN VIEW - HNonline

Медики розповіли про те, які негативні ознаки пов'язані з нестачею води в організмі. Їх можна легко усунути, якщо просто пити достатньо води.

Млявість, втома, відсутність тонусу. Знижений рівень енергії у людини, постійні втома і сонливість часто обумовлені недостатнім споживанням рідини. У тих, хто п'є мало води, сповільнюється кровообіг, а разом з цим і функції різних внутрішніх органів.

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Головний біль. Дефіцит води сприяє згущенню крові і гальмує її циркуляцію організмом. При цьому знижується кількість кисню, який надходить у мозок, що викликає хворобливу симптоматику.

Підвищений апетит. Вчені відзначають, що з відчуттям голоду люди часто плутають симптоми нестачі вологи у клітинах. У багатьох випадках буде корисним, перш ніж щось з'їдати, випивати склянку води.

Сухість в очах. Синдром сухого ока не завжди виникає через роботу з комп'ютером. Нерідко неприємні симптоми з очима – це симптом того, що людина п'є мало води, і у неї сохнуть слізні канальця.

Серцебиття. Під час вживання недостатньої кількості води навантаження на серце збільшується у зв'язку із в'язкістю крові. Звідси і неприємні симптоми в області серця.

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