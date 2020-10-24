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Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото

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Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото - фото 1

Нещодавно у мережі з'явилися фотографії пошкодженого Ford Fusion, власник якого буксирував автомобіль з автоматичною коробкою передач в режимі паркінгу. Перевіряти досвід самостійно, як це зробив один з користувачів Reddit, явно не варто.

Для тих, хто не знає, автомобілі з "автоматом" заборонено буксирувати таким чином більш ніж на кілька кілометрів. Ситуацію ускладнили заблоковані колеса в режимі Parking. Якщо знехтувати цим правилом, може трапиться те ж саме, що ми бачимо на фото.

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Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото - фото 431587

Цілком ймовірно, потерпілий Ford Fusion "проїхав" по дорозі з заблокованими колесами не одну сотню кілометрів. На жаль, подробиць про те, що трапилося, як і передісторії, немає. Седан майже наполовину втратив легкосплавні диски, постраждали гальма і важелі підвіски. Крім явних поломок, які стали видні на підйомнику, не виключена ще і маса дрібних пошкоджень, яка найімовірніше торкнулася ще й трансмісію.

Цікаво те, як водій, який буксирував автомобіль, не помітив іскри від дотику металу з дорогою. І чому не звернув на це увагу або хоча б не припустив, що таке може трапитися.

Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото - фото 431585
Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото - фото 431584
Чому не можна буксирувати машину з автоматичною коробкою передач: промовисті фото - фото 431586

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Джерело: reddit
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