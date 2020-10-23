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Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка

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Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 1

Під Києвом існує прокляте місце, де стабільно відбуваються ДТП. Причому, ДТП вельми курйозні – авто залітають на бордюр і зняти їх самотужки уже неможливо – тільки за допомогою евакуатора.

Ситуація в Ірпені дивна і в аваріях водії лише частково винні. Річ у тому, що через неправильну розмітку вони плутають виїзд з двору з заїздом. Виїзд же облаштований під великим кутом, а бордюр там дуже високий. Епічними фото поділився користувач Facebook Emil Salmanov на своїй сторінці у соцмережі.

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У зачарованому місці з'явився знак, що забороняє поворот направо, але багато водіїв продовжили ігнорувати його і орієнтуватися по розмітці. До слова, розмітку там недавно все ж виправили, так що сподіваємося, що проблема вирішена.

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431573

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431574

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431575

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431576

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431577

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431578

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431579

Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка - фото 431580

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