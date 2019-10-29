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Хелловін

Чому нам не подобається слухати свій голос збоку

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Голос - фото 1
Голос / helpscout

Мало хто приходить у захват, вперше почувши свій голос у записі. У цього загадкового на перший погляд явища існує цілком розумне пояснення.

Причина наших дивних і складних відносин з власним голосом ховається насправді в тому, як ми його чуємо. Будь-який звук є серією коливань. Щоб ми його почули, вібрації мають пройти через кістки середнього вуха. І тут є такі нюанси:

  • Звуки від навколишнього світу передаються нам через повітря
  • Власний голос і інші звуки від свого тіла ми чуємо безпосередньо через кістки, тому що через них передається вібрація
  • Коли ви розмовляєте, ви чуєте себе одночасно і через повітря, і через кістки. Зрозуміло, що таким чином вас сприймати ніхто інший не може

І ще: 4 фрази, які використовують лише маніпулятори

Що відбувається, коли мова йде про записи?

В цьому випадку ви чуєте себе, але власний голос, переданий виключно через повітря. Тобто так, як вас чують усі. Природно, звук вам здається незнайомим і викликає певне роздратування, тому що не збігається з вашими уявленнями про себе. Однак багато хто помітив, що якщо голос з якихось причин чуєш часто (через професію, наприклад), то він вже в силу звички перестає викликати негатив. І тоді оцінка власних вокальних характеристик починає змінюватися.

Чому нам не подобається слухати свій голос збоку - фото 364555

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Джерело: dailytexanonline
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