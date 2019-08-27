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Учені назвали вагомий аргумент стати оптимістом
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Американські науковці розповіли, чому значно краще бути оптимістом і тепер у вас є реальна причина для того, щоб шукати щось хороше у будь-яких подіях. Про це варто знати кожному.
Дослідники зі США виявили, що оптимісти і справді мають переваги серед людей з не таким позитивним бачення світу, адже у них значно більше шансів на "виключно довге" життя, тобто на вік більш як 85 років.
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Це підтвердило дослідження за участю майже 70 тисяч жінок та 1,5 тисяч чоловіків. Науковці відстежували загальний стан здоров'я піддослідних, їх спосіб життя та рівень оптимізму. З'ясувалось, що добровольці з позитивним мисленням мали на 11-15% довшу прогнозовану тривалість життя, аніж ті, хто зовсім не прибічник оптимізму.
"Наші результати свідчать, що підвищення рівня оптимізму може сприяти довголіттю і здоровому старінню", – пояснює одна із авторів дослідження, професор Левіна Лі з Медичної школи Бостонського університету.
Вона також додала, що причини більшої тривалості життя оптимістів досі є доволі суперечливими. Адже нижчий рівень депресії та трохи здоровіший спосіб життя не здатен повністю пояснити результати експериментів.
"Думаю, одна із причин – саме те, що оптимісти краще справляються зі стресом. Стрес чинить вплив на імунну систему, тому існує вірогідність того, що організм оптиміста краще бореться з інфекціями", – зазначає Професор Брюс Худ, який викладає у Бристольському університеті курс "Наука про щастя".
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