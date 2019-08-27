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Учені назвали вагомий аргумент стати оптимістом

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Оптимісти живуть довше - фото 1
Оптимісти живуть довше

Американські науковці розповіли, чому значно краще бути оптимістом і тепер у вас є реальна причина для того, щоб шукати щось хороше у будь-яких подіях. Про це варто знати кожному.

Дослідники зі США виявили, що оптимісти і справді мають переваги серед людей з не таким позитивним бачення світу, адже у них значно більше шансів на "виключно довге" життя, тобто на вік більш як 85 років.

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Це підтвердило дослідження за участю майже 70 тисяч жінок та 1,5 тисяч чоловіків. Науковці відстежували загальний стан здоров'я піддослідних, їх спосіб життя та рівень оптимізму. З'ясувалось, що добровольці з позитивним мисленням мали на 11-15% довшу прогнозовану тривалість життя, аніж ті, хто зовсім не прибічник оптимізму.

"Наші результати свідчать, що підвищення рівня оптимізму може сприяти довголіттю і здоровому старінню", – пояснює одна із авторів дослідження, професор Левіна Лі з Медичної школи Бостонського університету.

Оптиміз продовжує життя - фото 350387
Оптиміз продовжує життя

Вона також додала, що причини більшої тривалості життя оптимістів досі є доволі суперечливими. Адже нижчий рівень депресії та трохи здоровіший спосіб життя не здатен повністю пояснити результати експериментів.

"Думаю, одна із причин саме те, що оптимісти краще справляються зі стресом. Стрес чинить вплив на імунну систему, тому існує вірогідність того, що організм оптиміста краще бореться з інфекціями", – зазначає Професор Брюс Худ, який викладає у Бристольському університеті курс "Наука про щастя".

Чому корисно бути оптимістом - фото 350386
Чому корисно бути оптимістом

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Джерело: BBC
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