Коли чоловіки точно розуміють, що з ними фліртують: корисна пасхалка

Вчені провели нове дослідження, яке допомогло встановити, який вираз обличчя у жінок зчитується чоловіками як загравання.

Для того, щоб дізнатися необхідну інформацію, експерти використовували систему кодування рухів обличчя (або FACS), яка допомагає встановити, як жінка проявляє свій інтерес до протилежної статі.

І ще: Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе

Експеримент складався з шести частин, які розшифровували певні вирази на обличчі. І вченим вдалося підтвердити, що коли жінка дійсно зацікавилася конкретним чоловіком, то це можна "прочитати" за її виразом обличчя. Один з авторів цього дослідження Парнія Хадж-Мохамад розповідає, що безліч чоловіків можуть розпізнати в жіночому погляді натяк на флірт. Це вираз обличчя, що значно відрізняється від простої усмішки, і яка, до того ж не зчитується чоловіками як загравання.

Парнія описав вираз обличчя у жінки, коли вона хоче справити враження на симпатичного їй чоловіка: легка усмішка, злегка опущене підборіддя, очі дивляться прямо на обранця, а голова трохи повернута набік. Всі ці знаки чоловік приймає як флірт з жіночої сторони.

Це цікаво: Чому не варто переривати особисту розмову через дзвінок: пояснення психолога