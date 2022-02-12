Чому ми позіхаємо: експерти назвали 3 найпоширеніші причини

Не варто недооцінювати силу позіхання. І, якщо ви не знали, воно свідчить не лише про те, що ви стомлені. Виявляється, позіхання можуть викликати й інші причини.

Науковці до кінця не можуть визначитися з тим, для чого ж людина позіхає. Існує низка гіпотез. І, будемо відвертими, кожна з них має право на існування. Men's Health пройшовся по найпоширеніших з них.

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Незалежно від того, чи читаєте ви про позіхання, дивіться відео з кимось позіхаючим, спостерігаєте позіхаючу людину або просто думаєте про неї, велика ймовірність, що ви самі почнете позіхати, – запевняє Роберт Провайн, автор книги "Curious Behavior: Yawning, Laughing, Hiccuping", and Beyond".

Позіхання може бути...

...способом охолодити мозок

"Можна сказати, це свого роду жарознижувальне для мозку. Позіхання схоже на вентилятор, що охолоджує комп'ютер, – воно зменшує температуру мозку до оптимальних для нормальної продуктивності значень, – стверджує Ендрю Геллап, біофізіолог з Університету штату Нью-Йорк в Онеонті. – Частота позіхання зростає, коли температура у твоєму черепі підіймається, адже "перегрів мозку" навіть на соті частки градуса заважає його функціонуванню".

Але докази того, що це справжня причина позіхання, поки що не переконливі.

Це цікаво! Жодного зв'язку між дефіцитом кисню і позіханням немає (напевно, ви чули про такий розхожий міф).

Нещодавні дослідження показали, що кількість кисню після позіхання швидше падає, ніж зростає – та й сам по собі кисень у таких порціях навряд чи здатний радикально вплинути на продуктивність твого комп'ютера, – розповідає Геллап.

...колективним будильником

Позіхання – ознака нудьги. Це так, однак це не означає, що людина, яка позіхає, усією своєю істотою демонструє, що вона хотіла б покинути цей захід. Навпаки, згідно з результатами досліджень, позіхання свідчить про спроби мозку сконцентруватися (нехай і не завжди успішною).

Помічали, що позіхання заразливе? Відповідно до теорії Геллапа – хай і досить парадоксальної – це спосіб посилити пильність оточуючих. Птахи у зграях відкривають дзьоб, щоб тримати один одного насторожі – і люди, вважає вчений, теж.

"Колективне позіхання – ознака спільності та згуртованості колективу, тобто якостей, завдяки яким людський рід колись виживав", – каже він.

...наслідком перехідного стану

Атлети позіхають перед змаганням, а парашутисти перед першим стрибком, – стверджує Провайн. – Ні, їм явно не нудно. Позіхання починається, коли тіло переходить у новий стан – тому ви й позіхаєте вранці або відходячи до сну.

Це цікаво! Позіхання – один із рефлексів, закладених у нас із народження.

"Новонароджені починають позіхати у перші чотири місяці після народження, – повідомляє Провайн. – Жодних причин вважати позіхання набутою навичкою немає".

Як бачите, викликати позіхання можуть низка інших причин. А дефіцит кисню – усього міф, у яких варто перестати вірити.

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