Чому ми недооцінюємо власну креативність: пояснення науковців

Зазвичай люди схильні перебільшувати свої таланти, але тільки не в тому випадку, коли мовиться про креативність й оригінальність власних ідей. Вчені з Франції та Ізраїлю постаралися знайти цьому пояснення.

Фахівці попросили групу добровольців генерувати ідеї, а потім оцінити творчий потенціал своїх і чужих задумів. З разу в раз люди оцінювали себе значно нижче, ніж інших. При цьому з оцінкою інших навичок все було в порядку.

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Річ у тім, що ми звикли думати, що всі навколо схожі на нас і мислять так само. За цією логікою, всім навколо мають спадати на думку такі ж ідеї, а отже наші власні рішення – рядові і не мають нічого спільного з оригінальністю.

Багато людей думають, що іншим спадають на думку ті ж ідеї

Насправді це ілюзія. Але саме вона змушує більшість людей відкидати потенційно цікаві ідеї. За іронією, креативнішими за всіх зазвичай виявляються ті, хто оцінює цю навичку найменше.

Щоб позбутися від забобонів стосовно власної креативності, спробуйте частіше брати участь в мозкових штурмах і пам'ятайте, що ваші думки оригінальніші, ніж вам здається.

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