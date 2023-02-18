Чому людина відчуває сонливість: відповідь науки

Бувало таке, що ви засипали просто на ходу? Цьому, виявляється, є наукове пояснення. Фахівці з Ізраїлю виявили білок PARP1, який сигналізує мозку, що настав час спати і відновлювати ДНК.

Дослідники пояснюють, що у години неспання в нейронах накопичуються пошкодження ДНК, пише everydayhealth.

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Ці ушкодження можуть бути викликані дією ультрафіолету, активністю самих нейронів, радіацією, окислювальним стресом та іншими факторами. Ці ушкодження усуваються під час сну.

У серії експериментів на рибках даніо дослідники визначили, що збільшення пошкоджень ДНК було пов'язане зі збільшенням потреби уві сні. При цьому рибкам знадобилося шість годин сну на відновлення ДНК.

Подальші дослідження показали, що білок PARP1 сигналізує мозку, що необхідно поспати, щоб відбулося відновлення ДНК. Висновки, отримані в експериментах з рибками даніо, вчені перевірили на мишах та отримали аналогічні результати.

Чому людина відчуває сонливість

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