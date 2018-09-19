Чому люди занижують самооцінку під час знайомства

Всьому виною наше негативне сприйняття самих себе / sagepub

Люди схильні занижувати свою самооцінку, коли знайомляться, до таких висновків прийшли психологи.

Спеціалісти провели серію з п'яти дослідів, змоделювавши різні ситуації під час знайомства. Висновки у всіх випадках виявилися однаковими: співрозмовники сприймають нових знайомих з більшою симпатією, ніж останні самі собі уявляють.

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У першому дослідженні брали участь 36 людей. Їх розділили на пари для невеликої розмови, після чого попросили оцінити один одного. Друге, "лабораторне", дослідження повторили на практиці. Для цього залучили понад сто студентів коледжу, які повинні були оцінити сусіда по кімнаті.

І в цьому випадку учасники ставили собі оцінки нижче, ніж їх нові знайомі. Психологи називають цей феномен "розривом симпатій" і дають йому пояснення. Всьому виною негативне сприйняття. Найчастіше люди погано думають про себе і переносять це відчуття і на співрозмовника.

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