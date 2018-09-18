Про що чоловіки та жінки думають після сексу

Про що шкодують чоловіки та жінки після сексу / Dormeo

Психологи з Каліфорнійського та Техаського університетів провели дослідження, щоб з'ясувати, який еротичний досвід у своєму життя респонденти обох статей вважають найгіршим.

Учені з'ясували, що жінки частіше шкодують про секс на одну ніч, а чоловіки – про шанс, який вони не використали.

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24% дівчат віддали б перевагу втратити незайманість з більш підходящим хлопцем, 23% шкодують про те, що зрадили партнерові. А от 20% дівчат шкодують про те, що надто швидко погодилися на інтим з новим партнером.

Жінки часто шкодують, що надто швидко погодилися на інтим / HisPotion

А от чоловіки найчастіше шкодують про те, що не використали шанс на секс. 27% зляться на те, що були в юні роки сором'язливими та не влаштовували собі сексуальних пригод, коли були неодруженими.

Психологи пояснюють таку суттєву різницю в оцінках тим, що в минулому секс мак різні наслідки для різних статей. Якщо втрачений шанс на інтим для чоловіка означав втрачений шанс на розмноження, то для жінки вагітність, яка може наступити після сексу, завжди була затратною як з точки зору сил, так і часу.

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