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Чому люди говорять уві сні: пояснення фахівців

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Чому люди говорять уві сні - фото 1
Чому люди говорять уві сні / pikabu

Дослідження показали, що більшість розмов уві сні нічого особливого не означають. Відповідно до Міжнародної класифікації розладів сну, розмови не відображають попередню поведінку або спогади.

За даними експертів, вік, в якому ви починаєте говорити уві сні, важливий: якщо ви говорили уві сні все своє життя, вам нема про що турбуватися.

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Це явище зазвичай поширене серед дітей і підлітків – близько 50% дітей у віці від 3 до 10 років базікають уві сні. Переважно його виявляють у віці від 20 до 30 років, коли починають жити з партнером.

Це явище виявляють переважно у віці від 20 до 30 років - фото 341680
Це явище виявляють переважно у віці від 20 до 30 років

Однак якщо вам приблизно 50 років, і ви раптово почали говорити уві сні, це може бути ознакою захворювань, наприклад хвороби Паркінсона або деменції.

Розмови уві сні часто пов'язані з іншими проблемами сну. Якщо ви кричите і рухаєтеся уві сні, ймовірно, з вами відбувається ще щось. Відомо, що люди з посттравматичним стресовим розладом розмовляють або кричать під час сну.

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Джерело: huffpost
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