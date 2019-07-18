Чому люди говорять уві сні: пояснення фахівців

Дослідження показали, що більшість розмов уві сні нічого особливого не означають. Відповідно до Міжнародної класифікації розладів сну, розмови не відображають попередню поведінку або спогади.

За даними експертів, вік, в якому ви починаєте говорити уві сні, важливий: якщо ви говорили уві сні все своє життя, вам нема про що турбуватися.

І ще: Названо простий і приємний спосіб позбутись жиру на животі

Це явище зазвичай поширене серед дітей і підлітків – близько 50% дітей у віці від 3 до 10 років базікають уві сні. Переважно його виявляють у віці від 20 до 30 років, коли починають жити з партнером.

Це явище виявляють переважно у віці від 20 до 30 років

Однак якщо вам приблизно 50 років, і ви раптово почали говорити уві сні, це може бути ознакою захворювань, наприклад хвороби Паркінсона або деменції.

Розмови уві сні часто пов'язані з іншими проблемами сну. Якщо ви кричите і рухаєтеся уві сні, ймовірно, з вами відбувається ще щось. Відомо, що люди з посттравматичним стресовим розладом розмовляють або кричать під час сну.

Читайте також: Саме в цьому випадку наша уява працює особливо бурхливо