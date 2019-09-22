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Чому лікарі не радять приймати душ щодня

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Ранковий душ - фото 1
Ранковий душ / twit

Приймати душ і ванну щодня, за словами експертів, не тільки не обов'язково, але і шкідливо.

Збільшується ризик інфекцій. Частий душ, особливо гарячий, пересушує шкіру, що сприяє виникненню мікротріщин. Якщо ж при цьому ще використовувати мило або гель, це знищує ті корисні бактерії, які живуть на шкірі.

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Чистого одягу і білизни достатньо для загальної чистоти. Експерименти показали: чисті речі, в першу чергу з бавовняних тканин, підтримують чистоту тіла не гірше за водні процедури. Якщо щодня надягати чистий одяг і білизну, це звільняє від необхідності приймати душ.

Холодний душ - фото 356485
Холодний душ

Митися треба швидко. Медики радять приймати душ протягом лічених хвилин (менше 10). Якщо ігнорувати це правило, можна позбавити шкіру захисного шару, що дуже погано позначається на імунітеті.

Гаряча ванна небезпечна. Прийом гарячої ванни провокує серцевий напад уп'ятеро інтенсивніше за фізичні вправи. Людям з хронічними порушеннями в роботі серцево-судинної системи гарячі ванни в принципі протипоказані, перш за все в холодну пору року.

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Джерело: bustle
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