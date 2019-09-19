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Цей доступний напій покращує настрій та роботу мозку

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Чай швидко покращує настрій та активність - фото 1
Чай швидко покращує настрій та активність

Науковці назвали ідеальний напій, який позитивно впливає не лише на самопочуття, а й на мозкову активність та стан серця. І йдеться зовсім не про каву чи щось важкодоступне.

Науковці з Університету Сингапуру дійшли до висновку, що покращити настрій можна і без шоколаду, а з простим та популярним напоєм. Виявилось, що навіть звичайний чай здатен змусити усміхатися та пришвидшити роботу мозку.

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Це підтвердило дослідження за участю двох груп добровольців віком від 60 років. Виявилось, що ті, хто регулярно п'ють чай будь-якого сорту мають значно активніший мозок та на 50% менші ризики погіршення когнітивних функцій. Медики визначили, що хоча б 4 чаювання на тиждень і справді можуть кардинально змінити ситуацію із самопочуттям та кмітливістю у різному віці, але найяскравіше це проявляється у літніх людей.

Чай швидко покращує настрій та активність - фото 356040
Чай швидко покращує настрій та активність

На цьому дослідники не зупиняються та планують визначити, які саме речовини у чаї дозволяють підіймати настрій та активність мозку. А поки рекомендують не відмовлятись від цього смачного та доступного напою.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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