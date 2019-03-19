Вчені пояснили природжений егоцентризм людей

Фахівці спробували пояснити, як мозок людини розставляє пріоритети і звідки береться "природний егоцентризм".

У побутових ситуаціях природний егоцентризм змушує людину шукати на загальній фотографії своє обличчя або перервати розмову і озирнутися, якщо хтось в кімнаті вимовив її ім'я.

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Психологи хотіли зрозуміти, наскільки автоматично відбувається ця розстановка пріоритетів і чи може це вплинути на прийняття рішень. Для цього вони зосередилися на тому, що відбувається з робочою пам'яттю людини.

Для експерименту запросили 102 добровольця, які виконували завдання за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної гри. Як виявилося, робоча пам'ять учасників була більш орієнтована на точки, помічені кольором "я".

В одному з варіантів експерименту дослідники зробили так, щоб мітка "я" з'являлася вдвічі рідше за інших. Передбачалося, що мозку буде вигідніше поміняти пріоритет і зосередитися на двох інших мітках. Однак учасники як і раніше частіше давали правильні відповіді про точки, що символізують "я".

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