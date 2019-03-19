Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Вчені пояснили природжений егоцентризм людей

  • 22
Для цікавого експерименту запросили 102 добровольця - фото 1
Для цікавого експерименту запросили 102 добровольця / OHO Interactive

Фахівці спробували пояснити, як мозок людини розставляє пріоритети і звідки береться "природний егоцентризм".

У побутових ситуаціях природний егоцентризм змушує людину шукати на загальній фотографії своє обличчя або перервати розмову і озирнутися, якщо хтось в кімнаті вимовив її ім'я.

І ще: Науковці розповіли, в якому віці жінки починають бути подібними на своїх матусь

Психологи хотіли зрозуміти, наскільки автоматично відбувається ця розстановка пріоритетів і чи може це вплинути на прийняття рішень. Для цього вони зосередилися на тому, що відбувається з робочою пам'яттю людини.

Для експерименту запросили 102 добровольця, які виконували завдання за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної гри. Як виявилося, робоча пам'ять учасників була більш орієнтована на точки, помічені кольором "я".

В одному з варіантів експерименту дослідники зробили так, щоб мітка "я" з'являлася вдвічі рідше за інших. Передбачалося, що мозку буде вигідніше поміняти пріоритет і зосередитися на двох інших мітках. Однак учасники як і раніше частіше давали правильні відповіді про точки, що символізують "я".

Читайте також: Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному

Джерело: medicalxpress
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2383
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
Ніщо не може описати 90-і краще, ніж ці три картинки
  • Вчора, 14:15
  • 245
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія